В загадочной смерти дочери гражданина Грузии разбираются подмосковные следователи

Подольск, 30 марта. Правоохранители разбираются во внезапной смерти двухлетней девочки. Как стало известно ФАН, родители ребенка в этот момент отсутствовали дома.

Чрезвычайное происшествие произошло в поселке МИС Подольского городского округа 29 марта. Врачам скорой медицинской помощи поступил звонок от 17-летней девушки, которая сообщила, что ее малолетняя сестра умерла по непонятным причинам в детской кроватке. Медики приехали по указанному адресу и констатировали смерть малышки. Об этом они сообщили в правоохранительные органы. Труп ребенка отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители выяснили, что обитатели дома, где произошла трагедия, снимали жилье. Мать погибшего ребенка прописана во Владикавказе. Она официально нигде не работает, как и ее муж — гражданин Грузии.

«В момент, когда случилось несчастье, родителей не было дома. В помещении остались их 17-летняя дочь и ее двухлетняя сестра. Примерно в 14:00 старшая девочка решила уложить ребенка спать. Через пару часов она подошла к детской кроватке и обнаружила, что сестра не дышит», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Силовики рассматривают несколько версий случившегося. Возможно, ребенок задохнулся под одеялом. Однако не исключено, что девочка страдала каким-либо хроническим заболеванием.

В любом случае, точку в этом вопросе поставит патологоанатом после произведенного вскрытия.