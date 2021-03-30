Говорят, лучший спутник в путешествиях — любимый человек. Но хороший чемодан важен в поездке ничуть не меньше. С ним и вещи будут в порядке, и тяжести не придется таскать, и неприятности вроде отломанной ручки или потерянного колеса обойдут стороной. Главное — знать, как выбрать чемодан на колесах хорошего качества.

Журналист ФАН сделал подборку особенностей качественного багажа и составил рейтинг моделей, которые не разочаруют даже заядлых путешественников.

Лучшие чемоданы на колесах: главные особенности

Покупатели выбирают глазами, и к чемоданам это относится в первую очередь. Цвет, оформление передней крышки, эксклюзивный узор нередко служат приоритетным критерием выбора. Но такой подход — прямая дорога к разочарованиям в поездках и при подготовке к ним. Выбирая дорожные чемоданы на колесах, важно обращать внимание на совершенно другие особенности. Вот главные из них.

Габариты и вес

Чем крупнее модель, тем больше вещей в нее влезет, а потому нужно обязательно покупать такую. Придерживаясь этого мнения, легко ошибиться и вовсе лишиться багажа в аэропорту. Во-первых, авиакомпании вводят ограничения не только по весу, но и по габаритам клади. Слишком большой багаж может не пройти контроль, а это чревато неприятными последствиями.

Во-вторых, обильное наполнение делает багаж тяжелым. Управляться с ним сложно: нужно спустить по ступеням из квартиры или дома, закинуть в багажник автомобиля, вытащить… Именно поэтому опытные путешественники советуют отдавать предпочтение чемоданам средних размеров. Если едете в путешествие вдвоем, пусть каждый берет свой багаж. Если отправляетесь с ребенком возрастом от 5 лет, ему тоже можно купить небольшой чемоданчик.

По объему модели условно делят на 4 типа:

♦ до 30 л — маленький чемодан на колесах для коротких командировок и одного путешественника;

♦ до 50 л — средняя модель для отдыха и путешествий на пару недель;

♦ до 70 л — большой чемодан на колесах для двоих или семьи с ребенком;

♦ до 100 л — самые объемные модели «семейного типа» для путешествий в автомобиле или поездом.

Модели «семейного типа» хороши, если планируется поездка с маленьким ребенком на продолжительный срок. Тогда других способов взять с собой все необходимое действительно нет.

Совет. Легкие чемоданы на колесах обладают увеличенным полезным объемом. Благодаря маленькому весу можно увеличить содержимое, не выходя за рамки допустимой массы багажа. Из двух понравившихся моделей отдайте предпочтение той, что весит меньше.

Материал

Для изготовления дорожных чемоданов используют ткани и пластик. У каждого варианта «верха» есть преимущества и недостатки.

• Чемоданы на колесах тканевые считают более вместительными. Благодаря мягкому корпусу в них можно уложить больше вещей. Увеличивают полезный объем и многочисленные внешние отделения, карманы, которыми щедро снабжают продукцию производители. Ткань не царапается, а благодаря обработке водоотталкивающей пропиткой не промокает. Однако влагостойкость такой клади не максимальна. Если оставить вещи под проливным дождем на несколько часов, вода внутрь все-таки протечет. Кроме того, хрупкие вещи возить в таком багаже не стоит — разобьются. Со временем поверхность пачкается и требует чистки.

• Чемоданы на колесах пластиковые обладают жестким и влагостойким корпусом, поэтому абсолютно не восприимчивы к осадкам. Их почти невозможно повредить, поэтому не слишком аккуратное обращение в аэропорту они выдерживают без проблем. В них можно возить хрупкие вещи без риска повреждения, а одежда, уложенная аккуратно, сохранится в почти идеальном виде, так как поверхность клади не деформируется под давлением. Ухаживать за чемоданом просто: достаточно периодически протирать влажной тряпочкой.

Единой рекомендации в выборе «верха» не существует. Все зависит от условий поездок и наполнения багажа.

Количество колес

Наличие колес значительно упрощает перемещение клади. Ее не нужно носить в руках, а можно спокойно катить за собой. При этом количество колес обусловливает некоторые нюансы перемещения багажа.

• Чемодан на 2 колесах удобен, когда нужно перемещать багаж по неровной поверхности. Он легче преодолевает ступени, а также неидеальные покрытия из брусчатки и плитки. При перевозке его нужно держать в наклонном положении, а значит, до трети веса багажа приходится на руки. Из-за этого дорога может утомлять.

• Чемодан на 4 колесах не создает нагрузки на руки до тех пор, пока катится по абсолютно ровному полу. Если условия ваших путешествий такие, тогда не стоит и думать о выборе модели. 4 колеса лучше, чем 2, уже потому, что если одно отвалится в дороге, багаж все равно не придется нести в руках.

При выборе материала колес нужно отдавать предпочтение лишь изготовленным из полиуретана. Пластиковые со временем стираются, а это чревато неприятными сюрпризами в дороге. Чемодан на прочных колесах из полиуретана не подведет. Идеально, если колесики будут оснащены подшипниками. Такие поворачиваются вокруг своей оси, что упрощает перевозку клади.

Дополнительные особенности

Некоторые характеристики чемодана раскрываются «во всей красе» уже после покупки и первого использования. Например, особенности выдвижной ручки. Казалось бы, трость — идеальна, ведь она занимает меньше места внутри клади и не мнет вещи. Но уже в аэропорту оказывается, что поставить ручную кладь просто некуда, а у дамы «по соседству» на двойной ручке закреплен даже бьюти-кейс...

Внутреннее оснащение тоже кажется неважным до момента разбора вещей. В итоге оказывается, что чем больше отделений, кармашков, фиксаторов, шторок, тканевых ограничителей, тем лучше. Каждая вещь оказывается на своем месте, ничего не перемешивается и не мнется. А если чемодан вдруг случайно раскроется, вещи никуда не разлетятся. Это удобно и практично.

И наконец — наличие системы защиты. От нее тоже не нужно отмахиваться. Чемодан на колесах проводит массу времени вне поля зрения владельца, поэтому есть смысл приобрести модель с системой TSA. В этом случае вскрыть багаж может лишь владелец или сотрудник транспортной безопасности специальным ключом. В свободной продаже такие ключи не встречаются.

Какие сюрпризы могут преподнести дешевые чемоданы на колесах

По мнению путешественников со стажем, экономить на покупке чемодана не стоит. Ведь это вещь, из которой вы никогда не вырастете, которая не выйдет из моды и будет служить верой и правдой годами. На качественные модели от известных брендов предоставляется гарантия в 10 лет: в течение этого времени пользователь может быть уверен, что никаких сюрпризов его багаж в пути не преподнесет.

Если же выбирать модель noname, никаких гарантий спокойных поездок не будет. В пути может отвалиться колесо, сломаться ручка, оторваться молния, а корпус — треснуть по швам. Чтобы этого не случилось, выбирая недорогие чемоданы на колесах, отдавайте предпочтение моделям с гарантией. Даже пятилетняя гарантия указывает на то, что в ближайшие годы багаж не будет доставлять проблем.

Рейтинг чемоданов на колесах

В этом рейтинге мы собрали популярные модели с хорошими отзывами пользователей и удачными характеристиками.

Xiaomi Mi Trolley 90 Points

Стильный, минималистичный и прочный чемодан на колесах выполнен из поликарбоната. Крышка усилена ребрами жесткости и фиксируется кодовым замком. Весит модель всего 2,9 кг, все четыре колеса — поворотные. Внутри есть фиксирующие ремни и отделение-сетка, множество кармашков для размещения мелочей.

По отзывам пользователей, модель крепкая и удобная. Размеры позволяют брать ее с собой в самолет как ручную кладь. Качество сборки и материалов хорошее, но на поверхности быстро появляются царапины. Чтобы защитить корпус, можно докупить специальный чехол. В комплекте он не предусмотрен.

Средняя цена — 9990 рублей.

PROFFI Tour Vintage

Компактная модель вместимостью 36 литров подойдет для частых путешествий. Корпус из прочного и легкого ABS-пластика дополнен качественной фурнитурой, внешними накладками из кожзама, встроенным кодовым замком и усиленной выдвижной ручкой длиной 52 см. Внутреннее пространство из двух отделений со стяжным ремнем, 4 колеса поворотные, вращаются на 360 градусов.

Преимущество корпуса — в немарком, спокойном цвете, на котором едва ли будут заметны загрязнения и царапины. Стойкость к ударной нагрузке сохранит хрупкую кладь. А габариты подходят для использования в качестве ручной клади: сдавать в багаж чемодан не потребуется.

Средняя цена — 4418 рублей.

American Tourister Bon Air

В линейке Bon Air американского производителя представлены модели объемом 31–91 л шести ярких цветов. Данная модель объемом 51 литр изготовлена из упругого полипропилена, крышка дополнена ребрами жесткости и оригинальными глянцевыми вставками. Полиуретановые колеса поворотные, удобная ручка с пластиковой накладкой, есть встроенный кодовый замок.

Модель этого объема считают универсальной для семейных и продолжительных одиночных поездок. Практичный чемодан средней ценовой категории привлекает пользователей легкостью, большим и хорошо организованным внутренним пространством с фиксирующими ремнями. Среди недостатков владельцы называют короткий срок службы внешних пластиковых элементов. После завершения гарантийного срока приходится менять ручку и колеса.

Средняя цена — 12500 рублей.

Samsonite Base Boost Upright

Чемодан среднего формата объемом 41 л. Подойдет для путешествий в одиночку и командировок. Верх выполнен из ткани с качественным водоотталкивающим покрытием, которая на ощупь кажется резиновой. Корпус оснащен двумя колесами, двумя пластиковыми ножками, выдвижной ручкой с люфтом и полимерной накладкой. Модель отличается малым весом — всего 2 кг, маневренностью и вместимостью. Внутреннее пространство организовано с помощью отделений для мелочей и ремней фиксаторов. Как и все модели Samsonite, комплектуется кодовым замком.

По отзывам пользователей, чемодан удобен в поездках и, несмотря на внешнюю компактность, позволяет брать с собой все необходимое. Ткань верха не промокает и обладает грязеотталкивающим эффектом, но есть подозрение, что при частом использовании поверхность поцарапается. Поэтому лучше сдавать чемодан в багажное отделение в чехле.

Средняя цена — 10900 рублей.

Samsonite Orfeo

Чемоданы серии Orfeo выполнены из поликарбоната, оснащены внешней металлической ручкой и полиуретановыми колесами с возможностью вращения на 360 градусов. Прочность корпусу придает рифление поверхности по бокам, а также ребра жесткости в центральной части. Благодаря им модель выглядит стильно и необычно. Вместимость 72 литра, при этом вес — всего чуть больше 3 кг. Внутреннее оснащение продумано до мелочей, множество отделений позволяют равномерно распределить багаж и не переживать о его сохранности.

По отзывам, модель удобна, практична, подходит для долгих путешествий и семейных поездок. Колеса надежны, использование замка не вызывает затруднений. Недостаток типичен для всех пластиковых чемоданов: при сдаче в багаж высока вероятность появления царапин. На черной крышке они не слишком заметны, но если есть желание обойтись без них, нужно пользоваться чехлом.

Средняя цена — 14320 рублей.

Wenger Uster

Небольшой чемодан для недолгих поездок. Корпус из поликарбоната с возможностью увеличения объема. Стандартный — 37 литров, благодаря «расширяемой» молнии можно увеличить объем примерно на четверть. Внутреннее пространство дополнено сеткой для мелочей, фиксирующими ремнями. Четыре колеса вращаются вокруг своей оси, металлическая ручка прячется внутрь чемодана. Корпус яркого цвета, хорошо заметен на транспортерной ленте.

Среди достоинств модели пользователи называют вместительность, малый вес и хорошую организацию внутреннего пространства. Ноутбук, обувь, одежда, сувениры — все окажется на своих местах. Недостаток — колеса, которые шумят даже на гладком полу, и хлипкость ручки, которую хотелось бы видеть более жесткой. Кроме того, у модели нет замка, а значит, не переживать о сохранности вещей, отправленных в багажное отделение, не получится.

Средняя цена — 7260 рублей.

Benbat GoVinci

Приучать ребенка к самостоятельности в поездках поможет детский чемодан. Модель с оригинальным оформлением в виде медвежонка порадует и мальчика, и девочку. Чемоданчик легкий, с удобной ручкой, двумя крупными колесами. А чтобы малышу было интересней в дороге, дополнен прозрачным кармашком, куда можно складывать рисунки.

По отзывам родителей, чемоданчик с подставкой для творчества и рамкой для рисунков — настоящая находка для семейных поездок. Его можно использовать как столик для творчества в аэропорту, а компактность позволяет брать в салон как ручную кладь. Кроме того, он удобный, так что ребенок прекрасно справится со своим багажом сам.

Средняя цена — 4390 рублей.