Актриса Ирина Безрукова вспомнила последнюю встречу с сыном перед его смертью

Москва, 30 марта. Страшная трагедия в жизни актрисы Ирины Безруковой произошла в 2015 году. Звезда публично рассказала о смерти своего сына Андрея.

Ирина и Андрей вместе отдыхали во Вьетнаме. Тогда сын артистки не отходил от на нее ни на шаг.

«Меня там полоскало, но он был рядом и не ездил на экскурсии. На той неделе он отдал мне все свое внимание и любовь», — сказала Безрукова в эфире программы «Судьба человека».

Актриса вместе с сыном вернулась на родину, и ей пришлось уехать по делам в Иркутск. Перед рабочей поездкой ее «колбасило из-за акклиматизации».

«Я стояла с чемоданом у двери и собиралась уезжать. Он не вышел из комнаты. Просто лежал на диване и говорил, что голова болит. Я сама подошла, поцеловала его и ушла. Никогда не думала, что это будет наша последняя встреча. Потом было миллион мыслей, что надо было остаться», — сказала актриса.

Говоря о смерти единственного ребенка, знаменитость сообщила, что это был несчастный случай. По ее словам, сын неудачно ударился виском.

Смерть родного человека Безрукова переживала очень сильно. Она много плакала. В разговоре с Борисом Корчевниковым актриса призналась, что не знала, что в человеке есть столько слез.

Андрей родился у Ирины Безруковой в браке с Игорем Ливановым в 1989 году. Молодой человек умер в 25 лет.