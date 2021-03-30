СК заподозрил в мошенничестве и.о. замглавы ставропольского правительства

Ставрополь, 30 марта. Правоохранители провели обыски у и.о. заместителя председателя правительства Ставрополья. Задержанный чиновник подозревается в мошенничестве.

В Следственном комитете считают, что преступление было совершено в период с 2013 по 2015 годы. Фигурант получил около 130 млн рублей от представителей организаций. Деньги передавались через посредников и с помощью перечислений на счета подконтрольных ему юрлиц. Финансы передавались в обмен на гарантии заключения контрактов на обустройство нефтяных и газовых месторождений.

Правоохранители предъявили обвинение депутату парламента Приморского края. По версии следствия, она совершила махинации с оформлением земельных участков, сообщало Deita.