Политолог Данилин об отношениях США и Китая: «В команде Байдена победили ястребы»

Все более жесткие заявления нынешнего правительства США в адрес Пекина могут свидетельствовать о том, что в команде президента Джо Байдена победили ястребы. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт прокомментировал недавнее заявление российского сенатора Алексея Пушкова о том, что намерения Вашингтона выстраивать отношения с Китаем с позиции силы будут способствовать укреплению отношений между Пекином и Москвой.

«У нас и так давным-давно союз с Китаем. Куда и зачем в этой ситуации можно еще подталкивать, я, честно говоря, не очень понимаю», — сообщил специалист.

Павел Данилин указал, с чем может быть связано нарастание антикитайской риторики Вашингтона в последнее время.

«Китай представляет собой главного экономического конкурента Соединенных Штатов. Сначала Байден подавал сигналы КНР, что при нем отношения станут лучше, чем при Трампе, который занимал жесткую позицию. Однако, вероятно, внутри команды нынешнего президента победили ястребы», — пояснил собеседник ФАН.

В заключение он отметил, что сейчас нет достаточных оснований, чтобы дать однозначную оценку политике нынешнего президента Америки.

«Пока мы не можем оценивать реальные действия команды Байдена. На данный момент есть лишь заявления. Они носят жесткий характер. Впрочем, позиция Трампа была еще более непримиримой. Его действия также были антикитайскими: он вернул часть производства в США, установил новые налоги для товаров из КНР, ввел санкции против крупнейших корпораций этого государства», — подытожил генеральный директор Центра политического анализа.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило, что техасский телеведущий назвал Америку Байдена авторитарным государством.