Как третья волна коронавируса может повлиять на малый бизнес

Если третья волна коронавируса начнется в 2021 году, то власти не будут вводить жесткие ограничения, как это происходило в начале пандемии. Вместе с тем некоторые отрасли неизбежно понесут убытки. Таким мнением с ФАН поделилась профессор кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, доктор экономических наук Мария Конягина.

По мнению эксперта, первые два этапа борьбы с эпидемией ослабили малый бизнес и правительство с трудом пойдет на внедрение серьезных ограничительных мер. С большой вероятностью можно ожидать ужесточения санитарных требований посредством введения штрафных санкций. Экономист вспомнила ситуацию с ограничениями в Санкт-Петербурге.

«Мы видели, что вице-губернатор Петербурга Евгений Елин ушел в отставку на фоне не самых эффективных мер в первую и вторую волну [коронавируса], поэтому третья будет более мягкой. Поголовного закрытия заведений ждать не следует», — отметила Мария Конягина.

Специалист обратила внимание, что в случае роста заболеваемости чиновники, скорее всего, вновь ограничат посещение кинозалов, театров и фудкортов. В целом, пострадают отрасли, работа которых связана с массовым посетителем. Однако пока рано прогнозировать приход третьей волны коронавируса и ее длительность. Точно можно сказать одно: пережить ее будет легче.

«Люди сильно расслабились: они все реже надевают средства защиты, а если и носят, то формально. Однако они активны в плане вакцинации. Наш препарат хорошо себя показывает, несмотря на неоправданное скептическое отношение населения», — добавила профессор.

Что касается мер поддержки предпринимателей, их всегда будет недостаточно, сообщила Конягина. Однако правительство должно учесть все ошибки прошлых периодов и начать вовлекать серьезно страдающий бизнес в самые разнообразные мероприятия, позволяющие заработать. Эффективный вариант — госзаказы, но не каждый бизнесмен согласится иметь с ним дело из-за жестких требований по участию в конкурсах и реализации проектов.

«Смольный также будет думать над тем, как подключить к процессу поддержки малого бизнеса крупные мероприятия», — заключила Мария Конягина.

Ранее экономист Дмитрий Десятниченко рассказал ФАН о главных ошибках начинающих предпринимателей.