Эксперт назвал психологическим воздействием на граждан США «российское вмешательство»

«Российское вмешательство» — это психологическое воздействие американских элит и спецслужб на население Соединенных Штатов. Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Придуманная угроза

Отставной агент Федерального бюро расследований США в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, зачем американские власти придумали «российскую угрозу». По его словам, Вашингтон давно искал себе врага, благодаря которому можно было бы оправдать необходимость 18 спецслужб.

Спецслужбы США на ровном месте выдумали «киберугрозу», «хакеров», «фабрики троллей» и «вмешательство» в выборы президента в 2016 и 2020 годах. Естественно, главным противником американцев стала окрепшая Россия. Разумеется, ФБР и ЦРУ сделали это не ради заботы о национальной безопасности США, а исключительно в своих корыстных целях.

«Наша ставка сделана на «российскую угрозу». С одной стороны, это удобно. Все помнят «красную угрозу» и русских коммунистов, которые хотели поработить весь свободный цивилизованный мир. С другой — это отличный повод попросить у Конгресса дополнительные миллиарды долларов на борьбу с коварными «русскими троллями» и хакерами, которые спят и видят разрушение Соединенных Штатов и причиняют Америке мощный идеологический ущерб, вносят раскол в американское общество, помогают Трампу на выборах. На самом деле, нет никакой «русской угрозы». Русские уже давно абсолютно ничем нам не угрожают. Все эти истории про «русских троллей», российское вмешательство в президентские выборы 2016 и 2020 годов не стоят и выеденного яйца. Скажу больше — они сфабрикованы от начала и до конца», — сказал американец.

Психологический механизм

Как отметил Владимир Соловейчик, во главу угла спецслужбы Соединенных Штатов ставят не государственные, а свои чисто коммерческие мотивы. Это давно известно, а бывший сотрудник ФБР лишь в очередной раз эту нехитрую истину, прекрасно описанную еще сорок лет тому назад в романах Юлиана Семенова, подтвердил.

«Психологический механизм воздействия этого мифа на американское общественное сознание также показан очень четко и аргументированно. От антикоммунизма и антисоветизма — это прямая дорога к современной русофобии во всех ее проявлениях. Очевиден и приведенный бывшим сотрудником ФБР факт: никакой «российской угрозы» интересам США на самом деле нет, как нет и доказанных фактов «вмешательства в американские выборы». Одни пустые слова сторонников Демократической партии США во главе с Камалой Харрис и Джо Байденом», — пояснил Соловейчик.

По мнению эксперта, дальше тема «русского вмешательства» пойдет на страницы печати, в электронные СМИ и Конгресс США. Для этого все и делается.

«А что касается отсутствия доказательств, то если не было фактов, откуда взяться доказательствам?» — заключил Владимир Соловейчик.

Американские власти начали обвинять Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп одержал победу над представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон и стал президентом США. За время борьбы с «рукой Кремля» американские спецслужбы смогли запугать не только граждан США, но и конгрессменов до такой степени, что они были вынуждены увеличить их финансирование на сотни миллиардов долларов.