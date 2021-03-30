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Начальник нижегородского МВД пойдет под суд за крупные взятки

Начальник нижегородского МВД пойдет под суд за крупные взятки

Нижний Новгород, 30 марта. Против начальника нижегородского линейного управления МВД России на транспорте полковника полиции Алексея Епишина возбудили уголовное дело.

Полицейского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления СК России на транспорте. По мнению следователей, фигурант и еще несколько сотрудников из руководящего состава получили более 1 млн рублей от своих подчиненных.

Правоохранители полагают, что каждый сотрудник платил руководству по 10-15 тыс. рублей в качестве «благодарности» за выписанные премии. Ранее в управлении и по месту жительства задержанных прошли обыски. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Суд вынес приговор бывшему руководителю УФМС по Республике Дагестан Раджабу Абдулатипову, обвиняемому в получении крупной взятки и мошенничестве, сообщал ФАН.

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