В КНР сравнили стоимость полета на российском Су-27 и американском F-35

Пекин, 30 марта. Китайские аналитики высчитали среднюю стоимость за час полета российского истребителя Су-27 и американского F-35. Результаты боевой машины из США неутешительны.

Подержание ВВС страны в боеспособном виде и модернизация уже существующего парка машин под современные критерии всегда требует от любой страны впечатляющих затрат. Однако без авиации невозможна эффективная оборона. Аналитики из Пекина подсчитали примерную стоимость одного часа полета основы любых ВВС — истребителя.

В качестве примера взяли нестареющий хит на международном рынке вооружений — российский истребитель Су-27, его закупают десятки стран по всему миру. Масса Су-27 составляет свыше 9 тонн с объемом топлива в 11 тысяч литров.

«При обычном полете Су-27 в крейсерском режиме, без учета маневрирования, расход топлива в час составляет 3 750 литров, время его полета — три часа», — отметили эксперты.

В пересчете с юаней, Су-27 обходится в 730 тысяч рублей в час. Но стоимость содержания американского F-35 побила это число троекратно. По данным экспертов из КНР, его час полета обходится госбюджету в 2,6 миллиона долларов, при том, что в нем всего один авиационный двигатель. Су-27 при этом обладает двумя, но эффективней использует собственные мощности.

Высокая стоимость американских F-35 вызывает нарекания и у партнеров США по блоку НАТО. Министерство обороны Великобритании заявило, что этот истребитель разоряет Лондон.

При этом F-35 не славится высоким качеством. Ранее издание Ytro.ru сообщило, что истребитель во время учений на авиабазе Юма 12 марта выстрелил сам в себя из-за брака пушки.