Эксперт по этикету раскрыла секреты общения в Сети

Москва, 30 марта. Современное онлайн-общение перешло на новый уровень. Как правильно строить онлайн-коммуникации, рассказала эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова.

Пандемия ускорила процесс освоения Сети, в онлайн перешли не только переговоры и обсуждения, но и конференции и другие мероприятия с большим количеством участников. Сложно переоценить важность соблюдения протокола общения, если на этом строятся бизнес-коммуникации. Эксперт по этикету, член Национальной ассоциации специалистов по протоколу, лектор вузов и интеллектуальных клубов Татьяна Баранова раскрыла подробности делового онлайн-этикета.

Для проведения конференций в Сети сейчас часто используют площадку Zoom, есть несколько правил для успешных переговоров на этой платформе. Основным является технический вопрос — нужно заранее позаботиться о качестве связи и заряде батареи. Внешний вид собеседника и задний фон в видеочате играет немаловажную роль, считает эксперт. Домочадцы должны быть предупреждены о видеозвонке, не беспокоить и не мелькать на фоне.

При включенной камере невежливо по отношению к собеседникам вставать, ходить или заниматься посторонними делами.

«При видеозвонке рекомендуется смотреть непосредственно в камеру, чтобы у собеседников создавалось ощущение «прямого» взгляда в глаза», — пояснила Баранова.

Инициатору видеоконференций нужно соблюдать баланс и не собирать участников по каждому поводу — многие вопросы можно решить с помощью сообщений, электронной почты.

Коммуникация в мессенджерах стала нормой во многих компаниях, создаются группы по темам для решения текущих вопросов. Использовать рабочие группы можно только для обсуждения заданной темы, не рекомендуется переходить на личные сообщения и отвлекать собеседников развлекательным контентом. Это поможет поддерживать рабочий настрой и не даст важной информации затеряться среди картинок и анекдотов.

«В этом случае всем участникам подобных чатов настоятельно рекомендуется использовать рабочую группу только в деловых целях: скидывать туда мемы, открытки, сообщения не по теме и так далее — не самая хорошая идея. Сегодня почти каждый из нас является одновременно членом сразу нескольких групп в мессенджерах — веселыми картинками можно обмениваться в отдельных чатах-болталках», — пояснила Баранова.

Сообщения в нерабочее время — это плохой тон. Повод для внеурочного сообщения должен быть веским — срочное дело либо предварительная договоренность с собеседником. Послания от малознакомых людей после 21:00 воспринимаются как вторжение в личную жизнь.

В современном обществе звонок без предупреждения могут посчитать варварством, так как в бизнес-сообществе время — ценный ресурс. Чтобы беседа была комфортной и принесла результат, лучше договориться о ней заранее через сообщение. Особенно это касается видеозвонков, подчеркнула эксперт по этикету. Видеозвонки должны осуществляться по предварительной договоренности в случае, если это действительно необходимо. Более половины информации собеседник получает от невербального поведения своего визави, пояснила Баранова.

Любое общение должно быть построено на уважении к собеседнику, будь то личная встреча либо онлайн-конференция. Соблюдение делового поведения позволит сделать беседу комфортной и эффективной, подытожила специалист по этикету.

Телефонный звонок, раздавшийся в неурочное время, может нарушить планы. Что делать, если на том конце провода гудки и как правильно отвечать по телефону, рассказал специалист по телефонному общению.