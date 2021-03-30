Как определить, что ребенок попал «не в ту компанию»: мнение психолога

Каждый родитель стремится дать своему ребенку самое лучшее — даже пытается выбрать ему друзей. Взрослые хотят, чтобы их чадо получило престижное образование, высокооплачиваемую работу и создало крепкую семью. Но зачастую проблемы с вопросами воспитания возникают еще задолго до образования и карьеры.

Большое влияние на всех подростков оказывает социум, в котором они растут. Именно мнение сверстников и друзей выходит на первый план, а мнение родителей становится не таким важным. Один из необходимых скиллов на пути каждого человека к взрослой жизни — умение завести хороших друзей.

Семейный и детский психолог Наталья Наумова рассказала ФАН, по каким признакам можно определить, что ваш ребенок попал «не в ту компанию».

«Прежде всего ребенок становится другим — замкнутым, агрессивным, вспыльчивым, неудовлетворенным. Плохая компания — это там, где ребенку либо плохо, либо они занимаются чем-то противозаконным. Исходя из этих ситуаций, будут различные проявления», — рассказала собеседница агентства.

Если ребенка запугивают, держат насильно и вынуждают находиться в этой компании, вы увидите, что он становится замкнутый. А также будут проявляться признаки вспыльчивости и агрессии в сторону взрослых, считает психолог.

«Если подростка попросить что-либо нарисовать, то можно увидеть темную палитру. И в одежде он будет предпочитать темные цвета. Ребенок станет необщительный. Мы понимаем, что он попал в какую-то сложную жизненную ситуацию и больше не хочет делиться информацией с родителями», — добавила Наумова.

Эксперт подчеркнула, что взрослым всегда нужно разговаривать со своим чадом, тогда можно быстрее заметить, что с ним что-то не так.

«Крайне важно в семье поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок, какая бы ни была ситуация, не боялся рассказать родителям о своем сложном положении. Тогда у взрослых будет возможность ему помочь», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее Наталья Наумова рассказала, когда нужно вмешиваться в общение ребенка с определенными людьми и как сделать это максимально безболезненно для подростковой психики.