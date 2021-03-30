Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Сын Безруковой мог погибнуть при теракте на Дубровке

Сын Безруковой мог погибнуть при теракте на Дубровке

Москва, 30 марта. Актриса Ирина Безрукова считает, что ее сын Андрей по мистическому стечению обстоятельств не стал жертвой теракта на Дубровке в 2002 году.

Артистка родила сына от первого мужа Игоря Ливанова. В 12 лет мальчик прошел жесткий отбор и получил роль Ивана Жукова в мюзикле «Норд-Ост». Три года семья посвятила проекту, но перед самым терактом он заявил матери, что игра на сцене перестала приносить ему радость.

В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков захватила заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра. Сын Безруковой мог погибнуть при этом теракте, но случайным образом спас сам себя.

«Когда это случилось, то я схватила его, прижала к себе. Мы сразу приехали туда. Там было все оцеплено. Стояли родители детей, артисты, которые не играли в этот день», — вспомнила актриса в программе «Судьба человека».

По словам Безруковой, ее сын по совету психологов поддерживал детей, переживших теракт.

Сын актрисы скончался в 2015 году. Причиной смерти называли острую сердечную недостаточность. Прах молодого человека развеяли над озером в Карелии.

Новости партнеров