Сын Безруковой мог погибнуть при теракте на Дубровке

Москва, 30 марта. Актриса Ирина Безрукова считает, что ее сын Андрей по мистическому стечению обстоятельств не стал жертвой теракта на Дубровке в 2002 году.

Артистка родила сына от первого мужа Игоря Ливанова. В 12 лет мальчик прошел жесткий отбор и получил роль Ивана Жукова в мюзикле «Норд-Ост». Три года семья посвятила проекту, но перед самым терактом он заявил матери, что игра на сцене перестала приносить ему радость.

В октябре 2002 года группа вооруженных боевиков захватила заложников из числа работников, зрителей и актерского состава мюзикла «Норд-Ост» в здании Театрального центра. Сын Безруковой мог погибнуть при этом теракте, но случайным образом спас сам себя.

«Когда это случилось, то я схватила его, прижала к себе. Мы сразу приехали туда. Там было все оцеплено. Стояли родители детей, артисты, которые не играли в этот день», — вспомнила актриса в программе «Судьба человека».

По словам Безруковой, ее сын по совету психологов поддерживал детей, переживших теракт.

Сын актрисы скончался в 2015 году. Причиной смерти называли острую сердечную недостаточность. Прах молодого человека развеяли над озером в Карелии.