Российским родителям подготовят программу помощи в воспитании дошкольников

Москва, 30 марта. Минпросвещения РФ подготовит для родителей программу помощи в воспитании детей дошкольного возраста, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты составят специальную программу, нацеленную на всестороннее психологическое и социальное развитие ребенка. Дети дошкольного возраста должны много общаться и играть со сверстниками, уточнили авторы инициативы.

Российское ведомство до 2024 года потратит более 2 млрд руб. на единую онлайн-платформу для школ страны. Учителя, разработчики контента, школьники и их родители смогут пользоваться площадкой.