Китай отправил Палестине крупную партию вакцины против коронавируса

В понедельник, 29 марта 2021 года, из Китая в Палестину прибыло 100 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinopharm, сообщает агентство «Синьхуа». Благотворительная инициатива Пекина должна поддержать кампанию по вакцинации находящихся в зоне риска людей: медицинского персонала, пожилых и хронически больных.

Palestina recibió este lunes un lote de 100.000 vacunas contra el covid-19 de Sinopharm donadas por China. pic.twitter.com/8kMegEAYsX — Palestina Hoy (@HoyPalestina) March 29, 2021

Министерство здравоохранения Палестины уже начало ограниченную программу вакцинации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа с использованием препаратов, полученных от Израиля, России, ОАЭ и в рамках инициативы COVAX.

В настоящее время палестинская администрация ввела на своей территории комендантский час и закрывает медицинские учреждения на выходные. Это необходимо для снижения нагрузки на переполненные больницы.

#Palestine | Hospitals struggle to cope with the exploding number of cases of #COVID19 in the West Bank.



Vaccines are urgently needed.https://t.co/NxxgmxRlqz — MSF International (@MSF) March 26, 2021

На данный момент первую дозу вакцины получили всего около 69 тыс. палестинцев, в то время как обе прививки сделали 7,6 тыс. человек, отмечается в сообщении палестинского Минздрава. Вклад Китая позволяет охватить большее количество людей. Впрочем, при населении более чем 4,6 млн человек предоставляемой помощи все равно пока мало.

«Мы продолжим вакцинацию нашего медицинского персонала в клиниках для государственного и частного секторов, стоматологов и фармацевтов, а также для других категорий людей, которые имеют непосредственный контакт с населением», — рассказала Маи аль-Кайла, министр здравоохранения Палестины.

Китай начинает принимать все большее участие в жизни ближневосточного региона. Пекин и Тегеран 27 марта подписали соглашение о сотрудничестве, рассчитанное на 25-летний срок. Данный договор подразумевает активизацию взаимодействия в сферах политики, культуры, безопасности и обороны, судебной системы, международной торговли.

Это, впрочем, не единственная инициатива китайской стороны в регионе за последнее время. Сейчас глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И совершает рабочее турне по странам Ближнего Востока.

Он посетил Саудовскую Аравию 24 марта, где обозначил позицию Пекина, рассчитывающего внести свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности арабских стран. Этот настрой обусловлен намерениями защитить вложения в регион — Китай является крупным инвестором, в зоне интересов которого находятся предприятия нефтегазового сектора, энергетики, инфраструктуры, технологий и другие направления бизнеса.

Последняя благотворительная инициатива в Палестине только подтверждает настрой Пекина, нарабатывающего новые деловые контакты и повышающего свой авторитет в арабских странах.