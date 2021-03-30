Безрукова объяснила, почему не родила детей от звезды «Бригады»

Москва, 30 марта. Бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина откровенно рассказала о браке со звездой сериала «Бригада» и объяснила, почему у них так и не появились наследники.

Актриса вышла замуж за Безрукова в 2000 году. К артисту она ушла от Игоря Ливанова. Их брак продлился 15 лет, общие дети у них так и не родились.

Безрукова призналась, что и она, и актер мечтали о наследниках с самого начала отношений, но судьба распорядилась иначе.

«Дело в том, что пытались. Мы два здоровых человека. Может, это судьба. Мы никогда не думали о том, чтобы предпринять что-то такое, чтобы у нас не было детей. Наоборот, старались, но не получилось. Врачи только разводили руками», — объяснила она.

Актеры воспитывали сына Безруковой от первого брака — Андрея Ливанова. Молодой человек скончался 14 марта 2015 года, а незадолго до смерти захотел поехать во Вьетнам. Звезда «Бригады» не стал препятствовать отдыху любимой с сыном и простил ей отсутствие в Сербии на кинофестивале.

«Мы всегда уважали выбор другого человека. Я считалась с его точкой зрения, а он — с моей», — заключила она в программе «Судьба человека».

Безрукова рассказывала, как много лет назад ей предлагали сделать аборт ради роли в кино. Тогда она еще была замужем за Ливановым.