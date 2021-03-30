Вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. События дня. ФАН-ТВ

Канада и Австралия ввели санкции против России Сговор коллективного Запада. Австралия объявила о санкциях в отношении одного физического лица и четырех компаний из России, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста. Канберра пошла по стопам Оттавы: ранее канадская столица заявила на весь мир о своей «ложке политического дегтя» для Москвы. В немилость Канады попали два физических лица и четыре компании, причастные к строительству Крымского моста. В российском посольстве в Оттаве назвали эти санкции бесперспективными. «Очередные антироссийские санкции Канады по Крыму, основанные на лжи, фальсификации истории и игнорировании реальности, абсолютно бесперспективны и противоречат не только международному праву, но и гуманитарным принципам. Сколько бы ни «наказывали» западные покровители киевского режима строителей и операторов железной дороги, соединяющей полуостров с Россией, она успешно работает и будет служить на благо нашей страны», — сказали в дипмиссии. Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после законного всенародного референдума. За возвращение в родную гавань крымчане проголосовали практически единогласно, о чем на Запада предпочитают умалчивать.

Трамп запустил сайт 45-го президента США «Иногда они возвращаются»: бывший американский лидер Дональд Трамп решил напомнить о себе в интернете. Лишенный навсегда виртуального рупора в Twitter и других популярных соцсетях, миллиардер вместе с супругой Меланьей запустил для своих сторонников официальный сайт 45-го президента США. На стартовой странице — громкое обещание «вновь сделать Америку великой». «Офис Дональда Трампа» стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу «Америка прежде всего». Посредством гражданской и общественной активности «Офис Дональда Трампа» будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки», — говорится в сообщении. Портал позволит потенциальным избирателям отправлять корреспонденцию лично эпатажному республиканцу и его второй половине, а журналистам — отслеживать график мероприятий знаменитой пары или запрашивать комментарии. Запуск собственного сайта — попытка экс-президента оставаться на связи с единомышленниками после того, как в январе ряд медиаплатформ заблокировал его аккаунты. И, конечно, это шанс подогреть интерес к своей персоне перед грядущими выборами.

Турция ужесточает меры борьбы с коронавирусом Турция в очередной раз ужесточает меры борьбы с пандемией в связи с нездоровой активностью коронавируса. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в столице. Отныне комендантские часы в «красных» провинциях актуальны не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей страны по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00. Кроме того, власти республики приняли решение ввести ограничения на проведение утренних и вечерних трапез в течение всего Рамадана. Священный для мусульман месяц начнется 13 апреля.