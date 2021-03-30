Военный аналитик раскрыл гиперзвуковые планы США на эсминцы Zumwalt

Москва, 30 марта. Американское военное руководство нашло применение эсминцам типа Zumwalt для распространения своего влияния в мировом океане, заявил военный обозреватель Андрей Коц.

Командование ВМС США заказало модернизацию трех эсминцев типа Zumwalt для оснащения их гиперзвуковыми ракетами, так как размеры старых пусковых шахт оказались неподходящими, пишет Коц в материале для РИА Новости. Он напомнил, что история метаний Пентагона по поводу выбора вооружения для этих кораблей весьма терниста и продолжительна.

Первоначальные планы предполагали использование подобных кораблей в качестве артиллерийских платформ, оснащенных фантастическим оружием будущего — рельсотронами. Однако этот проект оказался провальным, так как рельсотроны попросту потребляли бы всю мощность бортовых генераторов, отключая полностью системы корабля после каждого выстрела.

Дальнейшие работы в этом направлении привели американских специалистов к выводу, что подходящим вооружением станут 155-миллиметровые артиллерийские установки AGS активно-реактивной схемы, радиус действия которых достигает 148 километров. Но и от этой идеи пришлось отказаться, так как инновационный боеприпас для подобных пушек стоил по 800 тысяч долларов за штуку.

Ход разработки эсминцев класса Zumwalt вызывал все большее беспокойство в Пентагоне, так как стоимость проекта постоянно возрастала, что привело к снижению количества кораблей, запланированных к выпуску. Военное руководство США попросту не имело подходящего вооружения, которое могло бы послужить оправданием существования такой дорогой морской техники, так как нести те же крылатые ракеты Tomahawk могут и корабли, стоящие в разы меньше. Однако выход все же был найден, причем ответ на этот вопрос был подсказан Россией и Китаем.

Москва и Пекин активно развивают гиперзвуковое вооружение, на что обратили внимание и в Вашингтоне. В итоге уже до конца нынешнего года Пентагон планирует протестировать гиперзвуковые ракеты морского базирования IRCPS, изначально предназначенные для субмарин типа Virginia, однако теперь они будут адаптированы и под эсминцы класса Zumwalt.

Вооруженные гиперзвуковыми ракетами эсминцы должны превратиться из бесполезных кораблей в эффективный инструмент сдерживания, приводит Коц мнение Пентагона. Некоторые специалисты считают, что именно Китай стал причиной подобных планов США.

Ранее американские специалисты подвергли эсминец USS Zumwalt суровым испытаниям в неспокойном море. По словам представителей ВМС США, тестирование прошло успешно.