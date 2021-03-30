Костюмированные вечеринки друзей ударили по карману звезды «Универа» Натальи Рудовой

Москва, 30 марта. Актриса Наталья Рудова — частый гость на вечеринках известных личностей отечественного шоу-бизнеса. Но блогер видит в этом один недостаток.

Знаменитости сейчас устраивают костюмированные вечеринки. И это обходится не только виновникам торжества в круглую сумму, но и гостям. Актриса Наталья Самбурская устроила свой день рождения в бомж-стиле. А блогер Настя Ивлеева закатила праздник в стиле кибер-барокко.

Наряды у звезд должны быть красивыми и дорогими. Костюмированные вечеринки, по словам знаменитости, ударили по карману. Кроме того, Рудова отметила, что устала от такого подхода к торжеству.

«Получая очередное приглашение на костюмированный день рождения, хочется попросить своих друзей остановиться, я устала тратить на наряды бабки и нервничать. Умоляю, давайте вернемся к старым добрым пьянкам», — призвала звезда сериала «Универ» на своей странице в соцсети Instagram.

Недавно звезда показала кожаные босоножки премиального бренда Jimmy Choo. В ЦУМе такую обувь продают за 146 тысяч рублей.