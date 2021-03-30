Врач объяснил коварность COVID-19 разнообразием последствий поскоронавирусного синдрома

Москва, 30 марта. Еще после первых описанных случаев COVID-19 была ясна необходимость реабилитации. Тогда основной задачей казалось восстановление дыхательной функции, сказала врач Вера Криволапова.

После изучения COVID-19 оказалось, что у пациентов проявляются самые разнообразные симптомы. Последствия некоторых видны и через время. Помимо них коррективы в состояние здоровья людей внесли самоизоляция, страх перед заболеванием и малоподвижный образ жизни, рассказала в интервью Федеральному агентству новостей физиотерапевт, врач ЛФК Вера Криволапова.

«Сказать, что постковидный синдром — это набор пунктов, характерный для каждого переболевшего, — нельзя. На приеме как врач восстановительной медицины я слышу множество разнообразных жалоб, которые существенно влияют на качество жизни пациентов», — сказала она.

При этом существует ряд схожих проблем, с которыми сталкиваются люди, перенесшие заражение коронавирусной инфекцией. Чаще всего именно с ними сталкиваются физиологи при оказании помощи пациентам, которым требуется реабилитация, сказала медик. В числе симптомов:

Нарушение дыхательной функции — кашель и одышка;

Мышечные и суставные боли;

Страх, тревога, депрессия;

Синдром усталости;

Нарушение сна;

Выпадение волос через 1,5 месяца после заболевания;

Проблемы с кожей.

Перечисленные выше симптомы посткоронавирусного синдрома видны врачам без проведения лабораторных и инструментальных методов диагностики, сказала врач. Она также добавила, что восстановление после перенесенного COVID-19 требуется всем, даже тем, кто переболел в легкой форме.

«Посетите врача, узнайте, какую дыхательную гимнастику можно и нужно делать! Пройдите курс массажа и физиотерапии при отсутствии противопоказаний. Побольше гуляйте на свежем воздухе. Воздержитесь от посещения бассейна, бани и сауны в первые три месяца после болезни», — рассказала Криволапова.

Единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. Мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Он также обратил внимание на необходимость информирования населения о пользе иммунизации.