Президент Белоруссии рассказал о распределении полномочий между госорганами

Минск, 30 марта. Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что часть решений о перераспределении полномочий между государственными органами назрела.

Об этом Лукашенко рассказал в ходе совещания во вторник, 30 марта. По мнению главы Республики Беларусь, «размывать» функционал президента не следует.

«Часть решений действительно назрела сегодня. По другим предложениям, я абсолютно убежден, что «размывать» полномочия главы государства мы не будем. Это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъекта хозяйствования и государства в целом», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что снимаемые с президента полномочия будут переданы не парламенту или правительству, а Всебелорусскому народному собранию.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, откуда звучат призывы к радикализации протестов.