Иосиф Пригожин рассказал, от чего может зависеть будущее шоу «Маска»

Сегодня создатели шоу «Маска» — одна из самых сильных команд профессионалов. Таким мнением поделился в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Собеседник прокомментировал обсуждаемые в Сети предположения о скором закрытии популярного телевизионного проекта из-за утечки в интернет сведений о личностях скрытых под масками артистов.

«Начнем с того, что обнародованный список участников — это фуфло. Я абсолютно в этом убежден. Говорю вам, как считаю на самом деле. Фуфло! Если кто-то думает, что угадал кого-то, то глубоко заблуждается», — сообщил муж певицы Валерии.

Иосиф Пригожин также раскритиковал версию, что руководители этого проекта могли сами разместить скандальный список для увеличения рейтинга телепередачи.

«Создателей не интересуют скандалы. Они занимаются бизнесом, производством, шоу. Эта телевизионная продакшн-группа — одна из самых мощных, которые существуют сегодня. Они не занимаются местечковыми интригами. Знаете, что такое успешный проект? Это когда вокруг него много слухов! Когда я был в Дубае, дети приносили мне рисунки с ананасом», — прокомментировал собеседник ФАН.

Кроме того, он отметил, на что следует обращать внимание, когда речь заходит о возможной судьбе проекта в будущем.

«Завершения точно не будет. Я думаю, последует и третий сезон. Нужно просто учитывать одну вещь: есть такое понятие, как лицензия. На сколько она приобретена? На два сезона, на три? Я этого не знаю», — подытожил продюсер.

Ранее Иосиф Пригожин предположил, что музыкальный критик Сергей Соседов определенным образом навязывает детям свою ориентацию.