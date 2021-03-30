Игонин рассказал, как повысить рейтинг сборной России по футболу 



Как повысить рейтинг сборной России по футболу и конкурентоспособность российских футболистов и почему не стоит приглашать легионеров, рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Отметим, состав сборной, объявленный Станиславом Черчесовым на матчи отбора к ЧМ-2022 с Мальтой, Словенией и Словакией, вызвал массу вопросов. При этом главный тренер сборной России сказал, что, возможно, не вызвал бы в команду защитника немецкого клуба «Зандхаузен» Александра Жирова, если бы на этой позиции не было дефицита исполнителей.

«Я считаю, что нужно справляться своими силами, иначе в определенный момент у нас в сборной может быть 15 бразильцев, которые будут давать нам результат. На мой взгляд, такой результат нам не нужен. Выигрывать чемпионат мира или чемпионат России чужими руками и ногами не нужно. Нашей сборной необходимо умение играть в футбол, новые технологии, тренеры и футбольные поля», — заявил Алексей Игонин.

Он также отметил, что в том же «Зените» Халк — определяющий футболист, который не единожды способствовал победе футбольного клуба. Однако Игонин подчеркнул, что ему было бы приятнее, если бы в основном составе «Зенита» играл «сосед из двора». Вместе с тем он напомнил о лимите на легионеров (команды смогут вносить в заявку из 25 игроков не более 8 иностранцев). По его мнению, необходимо выдерживать грань, чтобы российские футболисты имели конкуренцию. Так, во многих странах в чемпионате не могут участвовать футболисты, не имеющие определенного количества игр за сборную страны.

Однако сейчас, по словам Игонина, российские футболисты неконкурентоспособны в отношении других команд. Экс-капитан «Зенита» объяснил, что в сборную России можно набрать 200 человек, однако сразу упадет результат: вместо «любимого» 42 места в рейтинге сборная России будет занимать 72-е.

«Для меня это не очень большая разница. Но у нас будет возможность привлечь наших футболистов в сборную, чтобы они там росли. Вместе с тем РФС (Российский футбольный союз) должен ставить задачу развития футбола, а не завоевания кубков. Должна быть выстроена система подготовки футболистов. Но сейчас ее как таковой нет», — рассказал Алексей Игонин.

Ранее ФАН сообщал, что Игонин оценил перспективы ФК «Ленинградец» оказаться в первой лиге.