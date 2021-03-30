Крым поблагодарил Канаду и Австралию за бесплатную рекламу

Симферополь, 30 марта. Санкции Канады и Австралии из-за Крымского моста стали бесплатной рекламой для полуострова, заявил глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По словам парламентария, Крым благодарен Канберре и Оттаве, которые расширили санкции против полуострова и тем самым прорекламировали местные достопримечательности.

«Это отличная реклама нашим курортам. Санкции работают как эффект бумеранга», — отметил Алексей Черняк.

Иностранцы вновь поедут в Крым, чтобы своими глазами посмотреть на Крымский мост и другие красоты полуострова, заключил он.

Ранее Австралия ввела ограничения в отношении России из-за строительства Крымского моста. В австралийском МИД уточняли, что решение принято в координации с Канадой.