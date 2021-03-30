В финал международного студенческого конкурса вышли девять команд из России

Томск, 30 марта. Экспертное жюри международного студенческого конкурса дизайн-проектов Urban Greenhouse Challenge: Reforest завершило отбор лучших работ. В финальную часть конкурса прошли десять междисциплинарных студенческих команд, из них девять представлены российскими вузами.

По словам начальника управления развития международного сотрудничества Томского политехнического университета Максима Волкова, жюри пришлось нелегко, настолько высоким оказался уровень представленных проектов.

«В отборочном этапе принимали участие более 20 команд из 12 стран мира — Казахстана, Португалии, Италии, Франции, Китая и других. Итоговый отбор проектов был очень сложный, но интересный. Эксперты отмечают высокий уровень представленных концептов. Итоговую десятку было достаточно сложно выбрать. Сейчас ребятам предстоит точечная работа с нашими менторами по доработке и улучшению проектов», — заявил Максим Волков.

Международный конкурс Urban Greenhouse Challenge: Reforest впервые проходит в российском вузе. Его главной площадкой стал Томский политехнический университет. Задача участников конкурса — разработать проект городской фермы, автономного комплекса для выращивания сеянцев хвойных и лиственных деревьев на многоярусных установках. В состав команд вошли студенты разных факультетов. Именно поэтому, как считает Максим Волков, все представленные проекты получились такими интересными.

«Особенно ценно, что дизайнерские проекты представлены по-настоящему междисциплинарными командами. У нас есть студенты очень разных специальностей, например, экология и природопользование, природообустройство и водопользование, дизайн и др. Только командная работа и обмен знаниями помогают достичь действительно интересных результатов», — уверен начальник управления развития международного сотрудничества Томского политехнического университета.

Международный студенческий конкурс проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Итоги будут подведены этим летом. Как заявили организаторы конкурса, команду победителей ждет крупный денежный приз.