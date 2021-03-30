Марокко и США готовятся к проведению военных учений в Западной Сахаре



Рабат, 30 марта. Военные учения «Африканский лев» затронут территории Западной Сахары в рамках сотрудничества Марокко и США.

Полевые маневры пройдут в городе Аль-Махбес, расположенном недалеко от границы Алжира и Мавритании, и в населенном пункте Дахла. В боях также поучаствуют военнослужащие из европейских стран.

Африканское командование Вооруженных сил США (AFRICOM) утверждает, что в Западной Сахаре планируется воссоздать сценарий нападения со стороны соседних государств для «противодействия злонамеренным действиям». В программу войдут морские и воздушные учения, а также репетиция противостояния химико-биологической угрозе. Источники сообщили, что готовящееся мероприятие станет важным пунктом развития военного сотрудничества Рабата и Вашингтона.

Полевые маневры «Африканский лев» состоятся в июне текущего года. В них поучаствуют порядка 20 стран, а численность войск превысит 10 тысяч человек.

Эскалация ситуации в Западной Сахаре произошла в ноябре прошлого года. Фронт ПОЛИСАРИО прервал перемирие, обвинив Рабат в нарушении режима прекращения огня. Спустя месяц после возобновления боевых действий президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над спорными территориями.