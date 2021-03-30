Депутат Морозов объяснил, почему «российское вмешательство» удобно для Вашингтона

Тема про «российское вмешательство» удобна Соединенным Штатам, потому что легко позволяет манипулировать общественным мнением. Об этом в комментарии ФАН рассказали депутат Государственной думы Олег Морозов и политический обозреватель Владимир Головашин.

Тема «российского вмешательства»

Согласно расследованию ФАН, за время борьбы с «российским вмешательством» спецслужбы США потратили почти 30 миллионов долларов. Когда специальный прокурор Роберт Мюллер понял, что не сможет подтвердить подозрение о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, благополучно ушел в отставку.

Когда дошло до судебных разбирательств, то спецслужбы США не смогли предоставить никаких доказательств против России. Это доказало дело компании Concord Management and Consulting, которая отстояла свою невиновность в американском суде и продемонстрировала — обвинения основывались на голословных заявлениях.

Удобная тема

Олег Морозов отметил — в том, что США разгоняют тему «российского вмешательства», есть основная причина — «вмешательство» невозможно обосновать.

«Обвинить можно, а предоставлять доказательства — совсем необязательно. Это тот случай, когда обвинение можно сформулировать, не утруждаясь никакими доказательствами. Это очень удобно — играть в такую игру. Удобно в чем-то обвинить Россию. Мол, мы считаем, что вы вмешивались, вот и все. Какие-то мифические хакеры, какие-то ссылки... Все это, с точки зрения права и даже логики, достаточно беспомощно. Мне кажется, что это первая и главная причина. Вторая причина — «российское вмешательство» хорошо ложится на ухо американского избирателя, гражданина», — пояснил собеседник ФАН.

По мнению депутата, в США существует проблема с выборными технологиями. Это тема, вокруг которой они сражаются, ломают копья, понимая несовершенство этой системы.

«А тут еще и русские якобы пользуются этим и якобы вмешиваются. Это очень удобно, чтобы сказать, что, мол, русские пользуются нашими внутренними разборками, чтобы вмешиваться в наши выборы», — заключил Олег Морозов.

По мнению Владимира Головашина, Вашингтон давно уже не демонстрировал здравой оценки происходящих событий. Если произошло что-либо выгодное, как кажется представителям американской администрации, для России — значит отметилась «рука Кремля».

«Сейчас США, претендуя на мировое лидерство, для своих избирателей одновременно реализуют пиар-стратегию «осажденная крепость», где в любом просчете стало привычным обвинять Москву, Пекин, да кого угодно — лишь бы не самих себя. Весь вопрос в том, насколько американские элиты сами готовы в этот абсурд верить: если заиграться всерьез, последствия могут быть самые негативные. И в первую очередь — для самой Америки», — заключил Владимир Головашин.

Американские власти начали обвинять Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп одержал победу над представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон и стал президентом США. За время борьбы с «рукой Кремля» американские спецслужбы смогли запугать не только граждан США, но и конгрессменов до такой степени, что они были вынуждены увеличить их финансирование на сотни миллиардов долларов.