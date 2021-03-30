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Депутат Морозов объяснил, почему «российское вмешательство» удобно для Вашингтона

Депутат Морозов объяснил, почему «российское вмешательство» удобно для Вашингтона

Тема про «российское вмешательство» удобна Соединенным Штатам, потому что легко позволяет манипулировать общественным мнением. Об этом в комментарии ФАН рассказали депутат Государственной думы Олег Морозов и политический обозреватель Владимир Головашин.

Тема «российского вмешательства»

Согласно расследованию ФАН, за время борьбы с «российским вмешательством» спецслужбы США потратили почти 30 миллионов долларов. Когда специальный прокурор Роберт Мюллер понял, что не сможет подтвердить подозрение о связях бывшего президента США Дональда Трампа с Россией, благополучно ушел в отставку.

Когда дошло до судебных разбирательств, то спецслужбы США не смогли предоставить никаких доказательств против России. Это доказало дело компании Concord Management and Consulting, которая отстояла свою невиновность в американском суде и продемонстрировала — обвинения основывались на голословных заявлениях.

Депутат Морозов объяснил, почему «российское вмешательство» удобно для Вашингтона

Удобная тема

Олег Морозов отметил — в том, что США разгоняют тему «российского вмешательства», есть основная причина — «вмешательство» невозможно обосновать.

«Обвинить можно, а предоставлять доказательства — совсем необязательно. Это тот случай, когда обвинение можно сформулировать, не утруждаясь никакими доказательствами. Это очень удобно — играть в такую игру. Удобно в чем-то обвинить Россию. Мол, мы считаем, что вы вмешивались, вот и все. Какие-то мифические хакеры, какие-то ссылки... Все это, с точки зрения права и даже логики, достаточно беспомощно. Мне кажется, что это первая и главная причина. Вторая причина — «российское вмешательство» хорошо ложится на ухо американского избирателя, гражданина», — пояснил собеседник ФАН.

По мнению депутата, в США существует проблема с выборными технологиями. Это тема, вокруг которой они сражаются, ломают копья, понимая несовершенство этой системы.

«А тут еще и русские якобы пользуются этим и якобы вмешиваются. Это очень удобно, чтобы сказать, что, мол, русские пользуются нашими внутренними разборками, чтобы вмешиваться в наши выборы», — заключил Олег Морозов.

Депутат Морозов объяснил, почему «российское вмешательство» удобно для Вашингтона

По мнению Владимира Головашина, Вашингтон давно уже не демонстрировал здравой оценки происходящих событий. Если произошло что-либо выгодное, как кажется представителям американской администрации, для России — значит отметилась «рука Кремля».

«Сейчас США, претендуя на мировое лидерство, для своих избирателей одновременно реализуют пиар-стратегию «осажденная крепость», где в любом просчете стало привычным обвинять Москву, Пекин, да кого угодно — лишь бы не самих себя. Весь вопрос в том, насколько американские элиты сами готовы в этот абсурд верить: если заиграться всерьез, последствия могут быть самые негативные. И в первую очередь — для самой Америки», — заключил Владимир Головашин.

Американские власти начали обвинять Россию во «вмешательстве» после выборов 2016 года, когда республиканец Дональд Трамп одержал победу над представительницей Демократической партии Хиллари Клинтон и стал президентом США. За время борьбы с «рукой Кремля» американские спецслужбы смогли запугать не только граждан США, но и конгрессменов до такой степени, что они были вынуждены увеличить их финансирование на сотни миллиардов долларов.

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