Новостной портал Life и Медиагруппа «Патриот» объявили о начале сотрудничества

Москва, 30 марта. Медиагруппа Патриот и один из крупнейших в РФ новостных порталов Life стали партнерами. Их представители Николай Столярчук и Андрей Бурцев рассказали, чего ждут от сотрудничества.

Глава Медиагруппы «Патриот» признался, что обрести такого партнера — честь, поскольку Life является одним из лидеров информационного пространства РФ, и в нем работают профессионалы мирового уровня.

«В условиях пандемии и «политического кризиса» у западных партнеров России, которые привели к осложнению мировой обстановки. Для российских СМИ особенно важным становится совместная работа по защите интересов и информационного суверенитета нашей страны. Мы надеемся на долгосрочное и продуктивное сотрудничество с информационным порталом Life, что позволит нам охватить еще более широкую аудиторию», — сказал Столярчук.

Главный редактор Life отметил, что новое партнерство расширит для портала возможности развития по всем направлениям. Информационное сотрудничество будет заключаться в обмене идеями, актуальной правдивой информацией и взаимном цитировании материалов изданий.

Круг информационных партнеров также пополнился информагентством «Ветеранские вести». В рамках сотрудничества СМИ планируют проводить совместную поддержку патриотических мероприятий.