Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 30 марта

Москва, 30 марта. Российские врачи выявили всего 8277 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Более 12% новых пациентов с COVID-19 не замечали у себя никаких признаков коронавирусной инфекции, обратили особое внимание специалисты. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей стране.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,5 млн жителей России с начала пандемии коронавируса. Порядка 4,1 млн пациентов вылечились от заболевания за это время. Вакцинация от заболевания началась в стране с декабря 2020 года.