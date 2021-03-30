ВМС Германии оснастили свои подлодки российскими приборами

Берлин, 30 марта. Тема установки российского навигационного оборудования на новейших подводных лодках ВМС Германии активно обсуждается в ФРГ.

В частности, об этом пишет популярное издание Bild am Sonntag. Газета информирует, что немецкие субмарины U-35 и U-36 оснащены российскими приборами производства компании «Транзас», причем эти подводные лодки являются одними из самых совершенных в ВМС страны. Они вступили в боевой состав немецкого флота в 2015 и 2016 годах соответственно.

Информацию о наличии российского оборудования на кораблях ВМС ФРГ подтвердили в оборонном ведомстве Германии. Там отметили, что речь идет об «устройствах стандартного типа», и подчеркнули неослабевающие усилия ведомства в деле обеспечения кибербезопасности всех подразделений немецких вооруженных сил.

Ранее сообщалось о последствиях технологической зависимости ВМС Германии от поставок российских приборов.