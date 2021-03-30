Дмитрий Песков отметил важную роль Путина в урегулировании ситуации в Карабахе

Москва, 30 марта. Важную роль президента России Владимира Путина в урегулировании ситуации в Карабахе должны помнить все. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российский лидер внес огромный вклад в мирное разрешение ситуации в Нагорном Карабахе. Представитель Кремля также уточнил, что у Москвы хорошие отношения как с Баку, так и с Ереваном.

Ранее Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стабилизацию обстановки в НКР. Обе стороны признали, что ситуация в регионе является удовлетворительной.