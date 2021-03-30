Сообщения о минировании стали причиной отмены уроков в ряде школ Барнаула

Барнаул, 30 марта. Городская полиция вместе с кинологами проверяет местные школы, в которые ночью поступили сообщения о готовящихся взрывах.

В ночь с понедельника на вторник 16 учебных заведений столицы Алтайского края получили на электронную почту сообщения о минировании, сообщает «Алтайская правда».

По данным местной администрации, в некоторых школах уроки начнутся позже обычного, а кое-где занятия в первую смену и вовсе не состоятся. Уточняется, что старшеклассники сегодня должны были писать Всероссийскую проверочную работу.

В настоящее время во всех образовательных учреждениях, находящихся в «зоне риска», пребывают сотрудники полиции. Опасных предметов обнаружено не было.