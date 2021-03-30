Сменившая имидж Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым

Москва, 30 марта. Телеведущая Регина Тодоренко похвасталась перед фанатами кардинальной сменой имиджа и внезапно заговорила о разводе с певцом Владом Топаловым.

Тодоренко опубликовала на своей странице в Instagram пару кадров, на которых предстала с челкой и волосами ниже плеч. Поклонники привыкли видеть звезду тревел-шоу «Орел и решка» с длинными локонами, поэтому преображение их сильно удивило.

Телеведущая сразу предупредила подписчиков, что ее новая прическа никак не связана с проблемами в личной жизни.

«Нет, я не развожусь. Почему же решилась на столь кардинальные перемены??? Есть одна единственная причина — надоело постоянство и однообразие, а я хочу перемен!» — написала она в посте.

Тодоренко вышла замуж за экс-солиста группы Smash!! в 2018 году, передает «Вечерняя Москва». В том же году у них родился сын Михаил.

Телеведущая в настоящее время задействована в популярном шоу «Маска». После недавнего выпуска на нее обрушился гнев зрителей, которые посчитали поведение члена жюри непрофессиональным. Тодоренко пыталась решить судьбу одной из участниц при помощи монеты.