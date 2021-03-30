Количество жертв хлопка в Зеленодольске увеличилось до двух человек

Зеленодольск, 30 марта. Минздрав Татарстана сообщил, что в больнице скончалась женщина, которая пострадала в результате взрыва в городе Зеленодольске. Таким образом, число погибших достигло двух человек.

Согласно основной версии, в многоквартирном доме произошел хлопок газовоздушной смеси. Взрывная волна привела к разрушению нескольких квартир. Согласно первоначальным данным, на месте разрушения были найдены пятеро пострадавших и один погибший.

На третьем этаже жилого дома в Екатеринбурге произошел взрыв. Причиной инцидента стала детонация паров бензина, сообщало URA.RU.