Эвелина Хромченко назвала вещь, которая омолодит любую женщину

Москва, 30 марта. Стилист и ведущая Эвелина Хромченко рассказала о популярности худи в женском гардеробе. Она в эфире «Модного приговора» дала советы дамам.

Сейчас худи носят не только как часть спортивного образа. Эту вещь сочетают с легкими платьями и костюмами. Худи стала одной из самых востребованных в гардеробе у модниц любого возраста и статуса.

Хромченко объяснила популярность вещи, подчеркнув, что это тренд сезона. Причем толстовки нынешнего сезона «очень гипертрофированно активны».

«Они могут быть короткими, удлиненными, яркими, серыми. Они могут носиться с очень нарядной юбкой из перьев, а могут с обычными джинсами или шортами по-простому. Но факт остается фактом: худи немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости», — сказала стилист в эфире передачи, оценивая образ героини.

В эфире «Модного приговора» звучит много советов по выбору одежды. Ведущий программы Александр Васильев раскритиковал героиню, которая выбрала брюки в крупную клетку. Поддержала его и Хромченко. Она призвала женщин оставить их в магазине.