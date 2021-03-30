Глава Роснедр рассказал, что Россия будет добывать в Арктике через четыре года

В ближайшем будущем в Арктической зоне России начнется добыча олова. Об этом в интервью ФАН рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии — руководитель Федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев.

Олово и его сплавы активно используются отечественными предприятиями в области автопрома, самолето- и судостроения, приборостроения, типографии и других отраслях.

«Ожидается начало добычи олова в Якутии. В районе реки Тирехтях и Депутатского ориентировочно будет производиться около 6 тысяч тонн оловянного концентрата в год. В Чукотском АО (Пыркакайские штокверки) ориентировочная мощность горно-обогатительного комбината составит 14,3 тысячи тонн олова и порядка 1,5 тысячи тонн вольфрама в год», — сообщил Киселев.

Освоение Арктики также в перспективе увеличит объемы добычи и других металлов — это подтверждает известный тезис о том, что русский Север, фигурально, ломится от богатств на миллиарды долларов. Например, ввод в эксплуатацию полиметаллического месторождения Павловское на архипелаге Новая Земля, по словам главы Роснедр, позволит ежегодно получать примерно 220 тысяч тонн цинкового концентрата и 50 тысяч тонн свинцового концентрата.

«В обозримом будущем — 2025–2027 годах — в Арктике ожидается увеличение добычи золота и меди, преимущественно за счет запуска проектов Баимской рудной зоны (месторождений Песчанка, Клен и Кекура). На обогатительной фабрике Баимского ГОКа планируется производить около 670 тысяч тонн медного и 8 тысяч тонн молибденового концентратов», — также рассказал собеседник ФАН.

По словам Киселева, в ближайшем будущем планируется постепенное наращивание добычи и ввод в разработку новых месторождений нефти и газа. По словам главы Роснедр, основными драйверами экономического развития Арктической зоны нашей страны становятся минерально-сырьевые центры (МСЦ). Они формируются на базе уже открытых месторождений.

«На сегодняшний день добыча на МСЦ Приразломное-Варандей составила 20,403 миллиона тонн нефти и 0,176 миллиарда кубометров газа; на Новопортовском МСЦ — 6,7 миллиона тонн нефти, 7,36 миллиарда кубометров газа, 1,029 миллиона тонн конденсата; на Ямал СПГ МСЦ — 26,64 миллиарда кубометров газа, 1,062 миллиона тонн конденсата», — рассказал Киселев.

Он отметил, что заинтересованность недропользователей в развитие нефте- и газодобычи в Арктики продолжает расти.

«Основной интерес компаний-недропользователей в нефтяной отрасли связан с месторождениями УВС в районах Обской губы, Енисейского залива Карского моря и Енисей-Хатангского прогиба, а также газовых месторождений полуострова Ямал и Гыданского полуострова, на основе которых реализуются проекты по сжижению природного газа», — отметил собеседник ФАН.

Евгений Киселев добавил, что сейчас ведутся работы по созданию нового центра угледобычи на базе месторождений Таймырского угольного бассейна в Красноярском крае. Ожидаемый объем добычи на нем составит более 5 миллионов тонн угля в год.

Ранее руководитель Федерального агентства по недропользованию в эксклюзивном интервью ФАН рассказал, на сколько лет нашей стране хватит собственных запасов нефти и газа и есть ли у России шансы войти в число мировых лидеров не только по углеводородам, но и в водородной энергетике.