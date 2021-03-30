ГИБДД разъяснило особенности использования нового дорожного знака «Фотовидеофиксация»

Москва, 30 марта. Постановление, регулирующее использование в России нового дорожного знака «Фотовидеофиксация», вступило в силу с 1 марта, напомнили в ГИБДД.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» установлен в тех местах, где возможно применение стационарных или передвижных технических средств с функцией фото- и киносъемки, а также автоматических видеокамер. Он заменит существующий знак 8.23, который утратит свою силу с 1 сентября.

«Теперь достаточно знака 6.22, который размещается совместно со знаком 5.25 «Начало населенного пункта»», — отметили в ГИБДД.

С 1 мая у россиян появится возможность оформлять договор купли-продажи машин через портал «Госуслуги». Благодаря этому исключается вероятность начисления «фиктивных штрафов», приходящих предыдущему владельцу автомобиля в течение десяти дней с момента заключения сделки.

Среди других изменений этого года, связанных с управлением транспортным средством, — нововведения в правилах сдачи экзамена на получение водительских прав, отмечает «Ридус». Начинающим автолюбителям не придется дополнительно сдавать «площадку».