Лицензирование российских вузов могут сделать бессрочным

Москва, 30 марта. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) намерена сделать бессрочным не только аккредитацию, но и лицензирование высших учебных заведений в России.

Этот вопрос обсуждался в рамках совещания Рособрнадзора с ректорами и проректорами университетов РФ, отметили в пресс-службе ведомства. Участники встречи поддержали предложенные службой подходы.

«Мы предполагаем, что и лицензирование, и аккредитация будут бессрочными», — заявила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

В Рособрнадзоре ранее сообщили, что российские школьники напишут итоговое сочинение не 5 апреля, как предполагалось, а 15-го. Оно является обязательным для тех, кто намерен сдавать Единый государственный экзамен.