Кабмин продлил соглашения о стабилизации цен на сахар и масло

Москва, 30 марта. Правительство Российской Федерации продлило действие соглашений о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла.

Договоренности по ценам на сахар-песок сохранятся до 1 июня. Соглашения, регулирующие стоимость подсолнечного масла, российский кабмин продлил до 1 октября 2021 года.

«Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится на сайте кабмина.

Срок действия договоров, заключенных правительством с производителями и поставщиками, истекал 1 апреля. Это могло вызвать рост стоимости данных продуктов, отметили в пресс-службе.

Меры, позволяющие не допустить роста цен на продукты, ранее оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российским властям удается сдерживать повышение стоимости продовольствия, считает представитель Кремля.