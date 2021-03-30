Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий встречи ОПЕК+

Москва, 30 марта. Котировки черного золота отражают слабую отрицательную динамику 30 марта перед встречами ОПЕК+ в среду и четверг.

Утром во вторник стоимость июньских фьючерсов на марку Brent падала на 0,17%, достигая отметки в 64,81 доллара. Цены на майские фьючерсы снижались на 0,17%, до 64,87 доллара. Стоимость майских фьючерсов на нефть WTI уменьшалась до 61,5 доллара за баррель (минус 0,1%).

Мировые цены на черное золото снижаются во вторник на фоне ожидания заседаний участников ОПЕК+.

«Инвесторы ожидают встречи ОПЕК+ в среду и четверг, оценивая возможные решения по сделке о снижении добычи нефти», — пишет «Прайм».

В среду запланировано заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), а встреча всего альянса должна состояться 1 апреля. Аналитики заявляют, что группа сохранит добычу нефти в мае, учитывая текущую слабость физического рынка.

В Министерстве энергетики Российской Федерации ранее объяснили, почему на фоне дешевеющей нефти дорожает бензин. В числе причин данного феномена в ведомстве назвали двухпроцентные темпы роста стоимости топлива.