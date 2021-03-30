Пользователи Сети восхитились ответом белорусских дипломатов на нападки США

Минск, 30 марта. Ответ МИД Белоруссии на резкие высказывания Соединенных Штатов в так называемый День воли оценили пользователи Сети. Об этом сообщают СМИ.

Американские дипломаты в четверг, 25 марта, поздравили жителей белоруссии с Днем воли, который отмечают противники власти. В свойственной США манере они упрекнули белорусское руководство в «недемократичности». В ответ на это МИД республики напомнил Соединенным Штатам про «свободную Америку», в которой человек за выражение своей позиции может быть исключен из общества. Они также упрекнули Белый дом в желании контролировать весь мир, не разобравшись в делах своего государства.

«Искренне желаем всему американскому народу единства, а также, не спотыкаясь, подниматься вверх по лестнице американской мечты», — написали белорусский дипломаты, намекнув на конфуз президента США Джо Байдена, который упал на трапе самолета

Комментаторы в Сети восхитились ответом белорусского руководства на нападки американцев. Они отметили, что власти республики смогли со вкусом и без хамства отреагировать на очередные провокации США.

«Таких остроумных комментариев не читала в официальных документах никогда. Браво, Белоруссия! Прекрасный ответ этим хамам и выскочкам, утратившим чувство меры. Именно так и надо с ними говорить», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «подколол» главу Белого дома после инцидента с падением на трапе самолета.