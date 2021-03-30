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Новороссия

Донбасс сегодня: солдаты Киева придумали новую хитрость, ВСУ планируют удар по жилым домам

Донбасс сегодня: солдаты Киева придумали новую хитрость, ВСУ планируют удар по жилым домам

Донбасс, 30 марта. ОБСЕ подтвердила повреждения гражданских объектов в Золотом в результате обстрела ВСУ. Киевские силовики используют машины СЦКК для подвоза боеприпасов на передовые позиции. Командир одной из бригады ВСУ планирует обстрел подконтрольного Киеву населенного пункта. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территории республик Донбасса. В ДНР огонь велся в направлении Саханки, Зайцево и Александровки, применялись 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В ЛНР из станковых противотанковых гранатометов обстреляны Золотое-5 и Лозовое.

Миссия ОБСЕ в своем отчете от 26 марта отразила зафиксированные повреждения гражданских объектов в Золотом-5, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ 25 марта. Наблюдатели сообщают о повреждении школы и одной из квартир в поселке. Они зафиксировали присутствие 10 украинских военных на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях в районе подконтрольного киевским силовикам Золотого.

Киевские силовики обстреляли ЛНР в присутствии журналистов

Обстрел поселка Фрунзе в ЛНР, который украинские силовики осуществили из станковых противотанковых гранатометов 28 марта, снимали журналисты киевских телеканалов, сообщают в управлении народной милиции республики. Согласно полученной луганчанами информации, за некоторое время до начала обстрела на позиции второго мехбата 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыл командир батальона с приказом спровоцировать защитников ЛНР на ответные огонь.

Во время выполнения приказа на обстрел Фрунзе на позициях 14-й бригады и 59-й отдельной мотопехотной бригады отмечено присутствие съемочных групп нескольких телеканалов. Журналисты должны были зафиксировать факт ответного огня со стороны армейского корпуса ЛНР и преподнести его общественности как акт «агрессии террористов». Украинская сторона планировала использовать видеоматериалы для якобы доказательства того, что ЛНР срывает перемирие.

Донбасс сегодня: солдаты Киева придумали новую хитрость, ВСУ планируют удар по жилым домам

Армия использует СЦКК для подвоза боеприпасов на позиции ВСУ

Киевские силовики придумывают все новые способы обмана международных наблюдателей и хитростью пополняют запасы снарядов на передовых. Разведка ДНР сообщает — за последние пять дней перед каждым обстрелом населенных пунктов республики на этих позициях ВСУ появлялся грузовой автомобиль ЗИЛ-131 с символикой украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Грузовик белого цвета уезжал и через некоторое время солдаты Киева начинали обстрел.

Как установили в Донецке, командование восточной оперативно-тактической группировки ВСУ использует грузовик для подвоза снарядов украинским силовикам. Дело в том, что автотехника СЦКК не вызывает у иностранных наблюдателей подозрений и расценивается как гуманитарный транспорт.

Ранее в республике неоднократно заявляли об использовании противником автомобилей скорой помощи для доставки на позиции боеприпасов. Но и это еще не все. В Донецке уверяют, что получили информацию о планах ВСУ использовать автомобили с эмблемой СЦКК для доставки на передовые диверсионно-разведывательных групп.

Офицер ВСУ планирует обстрел домов на подконтрольной территории

В луганском оборонном ведомстве сообщают о подготовке противником очередной провокации в районе Золотого. Согласно замыслу украинского командования, Народную милицию ЛНР обвинят в обстрелах с поражением объектов гражданской инфраструктуры.

Для подготовки провокации комбриг 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Федосенко направил в зону ответственности первого батальона части расчет беспилотного разведывательного аппарата. Цель — определить с воздуха объекты для поражения на подконтрольной ВСУ территории. Украинские силовики планируют обстрелять жилой район с последующим обвинением ЛНР.

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