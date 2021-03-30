Донбасс сегодня: солдаты Киева придумали новую хитрость, ВСУ планируют удар по жилым домам

Донбасс, 30 марта. ОБСЕ подтвердила повреждения гражданских объектов в Золотом в результате обстрела ВСУ. Киевские силовики используют машины СЦКК для подвоза боеприпасов на передовые позиции. Командир одной из бригады ВСУ планирует обстрел подконтрольного Киеву населенного пункта. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки ВСУ пять раз обстреляли территории республик Донбасса. В ДНР огонь велся в направлении Саханки, Зайцево и Александровки, применялись 82-мм минометы, гранатометы различного типа и стрелковое оружие. В ЛНР из станковых противотанковых гранатометов обстреляны Золотое-5 и Лозовое.

Миссия ОБСЕ в своем отчете от 26 марта отразила зафиксированные повреждения гражданских объектов в Золотом-5, которое подверглось обстрелу со стороны ВСУ 25 марта. Наблюдатели сообщают о повреждении школы и одной из квартир в поселке. Они зафиксировали присутствие 10 украинских военных на ранее оставленных в рамках разведения сил и средств позициях в районе подконтрольного киевским силовикам Золотого.

Киевские силовики обстреляли ЛНР в присутствии журналистов

Обстрел поселка Фрунзе в ЛНР, который украинские силовики осуществили из станковых противотанковых гранатометов 28 марта, снимали журналисты киевских телеканалов, сообщают в управлении народной милиции республики. Согласно полученной луганчанами информации, за некоторое время до начала обстрела на позиции второго мехбата 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ прибыл командир батальона с приказом спровоцировать защитников ЛНР на ответные огонь.

Во время выполнения приказа на обстрел Фрунзе на позициях 14-й бригады и 59-й отдельной мотопехотной бригады отмечено присутствие съемочных групп нескольких телеканалов. Журналисты должны были зафиксировать факт ответного огня со стороны армейского корпуса ЛНР и преподнести его общественности как акт «агрессии террористов». Украинская сторона планировала использовать видеоматериалы для якобы доказательства того, что ЛНР срывает перемирие.

Армия использует СЦКК для подвоза боеприпасов на позиции ВСУ

Киевские силовики придумывают все новые способы обмана международных наблюдателей и хитростью пополняют запасы снарядов на передовых. Разведка ДНР сообщает — за последние пять дней перед каждым обстрелом населенных пунктов республики на этих позициях ВСУ появлялся грузовой автомобиль ЗИЛ-131 с символикой украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Грузовик белого цвета уезжал и через некоторое время солдаты Киева начинали обстрел.

Как установили в Донецке, командование восточной оперативно-тактической группировки ВСУ использует грузовик для подвоза снарядов украинским силовикам. Дело в том, что автотехника СЦКК не вызывает у иностранных наблюдателей подозрений и расценивается как гуманитарный транспорт.

Ранее в республике неоднократно заявляли об использовании противником автомобилей скорой помощи для доставки на позиции боеприпасов. Но и это еще не все. В Донецке уверяют, что получили информацию о планах ВСУ использовать автомобили с эмблемой СЦКК для доставки на передовые диверсионно-разведывательных групп.

Офицер ВСУ планирует обстрел домов на подконтрольной территории

В луганском оборонном ведомстве сообщают о подготовке противником очередной провокации в районе Золотого. Согласно замыслу украинского командования, Народную милицию ЛНР обвинят в обстрелах с поражением объектов гражданской инфраструктуры.

Для подготовки провокации комбриг 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Федосенко направил в зону ответственности первого батальона части расчет беспилотного разведывательного аппарата. Цель — определить с воздуха объекты для поражения на подконтрольной ВСУ территории. Украинские силовики планируют обстрелять жилой район с последующим обвинением ЛНР.