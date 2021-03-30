Матч любительского турнира Urban League в Москве закончился массовой дракой

Москва, 30 марта. Двое игроков команды «На футболе» спровоцировали массовую драку на любительском турнире Urban League в столице и были дисквалифицированы.

Полуфинальный матч золотого плей-офф Urban League в Москве был прерван из-за инцидента на 56-й минуте. Нападающий уступавшей в счете команды «На футболе» Арби Дудаев нанес умышленный удар по ногам Александру Антонову из FC World Class, после чего избил тренера противоположной команды Илью Мадилова. Более того, его партнер, голкипер Радик Клоян, кинул мячом во вратаря Дмитрия Шевченко.

Организаторы турнира уже выступили с заявлением, назвав произошедший инцидент «дичью». Они выразили надежду на то, что спровоцировавшие драку «персонажи» больше не сыграют ни на одном любительском турнире.

К слову, главный зачинщик инцидента Дудаев был дисквалифицирован бессрочно, а Клоян пропустит пять матчей Urban League. Получившим травмы футболистам организаторы Urban League пожелали скорейшего выздоровления.