СМИ: флагман ВМС Италии получит от США палубные истребители F-35В

Вашингтон, 30 марта. Авианосец ВМС Италии ITS Cavour прошел цикл испытаний и готовится принять на борт американские истребители F-35В, говорится в сообщении СМИ.

Корабль находился на военно-морской базе ВМС США в Норфолке с февраля 2021 года. С его борта осуществлялись взлеты самолетов F-35В. В ходе проверок была подтверждена готовность к работе с новым авиакрылом. Всего было совершено несколько сотен взлетов и посадок в различных режимах, передает портал defence-blog.com.

После испытаний Cavour готов принять на борт истребители пятого поколения F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Они придут на замену устаревшим палубным истребителям-бомбардировщикам AV-8A Harrier. До модернизации авианосец мог нести восемь самолетов и 12 вертолетов.

Минобороны Италии дополнительно заказало у США 30 самолетов F-35В для нужд ВВС и флота. Они пополнят состав уже заказанных F-35A. Летом 2019 года корабль был отправлен для прохождения модернизации в док на верфи ВМС Италии в Таранто. Теперь он может применять американскую авиатехнику.

Военный эксперт Борис Рожин ранее рассказал о том, какая судьба ждет американский истребитель F-35. Также авианосцу ВМС США Harry S. Truman грозит списание, передает «Царьград».