Россия установит рекорд по числу космических пусков за год в рамках программы OneWeb

Москва, 30 марта. Реализация программы OneWeb позволит Роскосмосу установить рекорд по количеству космических пусков в 2021 году. Об этом сообщил гендиректор АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов.

По его словам, бесперебойность выведения на орбиту британских спутников обеспечивается благодаря комбинированным пускам с космодромов Восточный, Байконур и Куру.

«Возможно, будет установлен новый рекорд с запусками, осуществляемыми каждый месяц в течение значительной части года», — сказал он.

Стоит отметить, что первые шесть спутников OneWeb были выведены на орбиту с космодрома Куру в февраля 2019 года. В феврале 2020 года с Байконура стартовала ракета-носитель «Союз», которая вывела в космос 34 аппарата, в конце марта 2021 года еще столько же. В общей сложности британская компания OneWeb планирует развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Ранее стало известно, что Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне.

Согласно документу, сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли, передает «Утро.ру».