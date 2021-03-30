Учительница из Петербурга объявлена в международный розыск за участие в ИГ

Санкт-Петербург, 30 марта. Молодая юрист и педагог Динара Скородумова стала фигурантом уголовного дела за участие в радикальной группировке. По данным следствия, на нее оказал влияние ее муж.

Скородумова получила высшее образование в престижном российском вузе. Девушка в совершенстве владеет тремя иностранными языками, много общалась с иностранными гражданами и выезжала за рубеж. В 2011 году она встретила своего будущего мужа Курбана Гарафова, уроженца Дагестана, сообщает источник в правоохранительных органах.

Под влиянием мужа женщина прониклась радикальной идеологией и вместе с мужем и ребенком переехала в Турцию.

Гарафов был активным участником группировки «Исламское государство»1, деятельность которой признана террористической и запрещена на территории РФ. Мужчина уехал сражаться на стороне ИГ1 на территорию Сирии, где позже погиб.

Скородумова взяла ребенка и тоже отправилась на территорию САР, где родила второго ребенка от члена ИГ. Следствием установлено, что сейчас женщина примкнула к группировке.

Подозреваемая объявлена в международный и федеральный розыск. Заочно ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ФАН ранее сообщал о возможной связи бывшего петербургского журналиста с запрещенной организацией.

1 Организация запрещена на территории РФ.