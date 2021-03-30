Учительница начальных классов до смерти забила мужа-автозаправщика в Подмосковье

Коломна, 30 марта. Учительница начальных классов одной из школ подмосковной Коломны подозревается в нанесении смертельных ранений мужу, который трудился заправщиком на местной АЗС. Чрезвычайное происшествие произошло еще 27 марта, однако известно об этом стало только сейчас.

В дежурную часть города позвонил местный житель и сообщил, что обнаружил тело мужчины в частном доме по улице Центральная в деревне Чанки. На место происшествия выдвинулись оперативно-следственная группа и врачи. Там стражи порядка обнаружили труп 53-летнего местного жителя. Медики констатировали смерть мужчины от телесных повреждений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следователям СК и оперативным работникам понадобилось чуть больше суток для того, чтобы раскрыть тяжкое преступление. По подозрению они задержали супругу погибшего хозяина жилища.

«У мужчины после проведения вскрытия были обнаружены повреждения внутренних органов, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — У потерпевшего сломаны практически все ребра. Также врачи диагностировали у него разрывы почек и печени».

Супруга погибшего местного жителя работает в одной из школ городского округа Коломна. Ее убитый супруг трудился заправщиком на сетевой автозаправке.

«Она — одна из лучших учителей школы. Женщина проживала с мужем, сыном и внучкой, которую забрала от злоупотребляющей алкоголем снохи. Ребенок учится в этой же школе, где преподает ее бабушка. Сейчас она взяла три дня для похорон своего мужа. Мы ничего не знаем о том, что ее подозревают в совершении преступления. На нее никогда не было ни одной жалобы: ни от родителей, ни от учеников», — рассказали в школе, где работает подозреваемая.

Учительницу поместили в местный изолятор временного содержания. Правоохранители планируют ходатайствовать о ее аресте. Если вина 53-летней женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.