Экс-капитан «Зенита» объяснил нелюбовь фанатов к Черчесову и Дзюбе



Санкт-Петербург, 30 марта. Почему многие футбольные фанаты негативно относятся к капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе и главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову, рассказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-капитан ФК «Зенит», экс-игрок сборной России по футболу Алексей Игонин в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Отношение фанатов к тому или иному члену команды очень своеобразно, мы можем даже не знать причин. Иногда я общаюсь с болельщиками и выясняю, что даже Артема Дзюбу не любят фанаты клуба «Зенит». Причины этого мне не понятны, но это эмоции — люди так видят игру. Я думаю, что здесь вопрос в личности. Дело не в том, что Черчесов — тренер сборной, это не имеет никакого отношения к делу, это не имеет никакого отношения к национальной команде», — объяснил Алексей Игонин.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уже отвечал на вопрос о своей отставке. Этот вопрос возник после поражения от Сербии со счетом 0:5 в матче Лиги наций. По словам специалиста, его команда хорошо начала турнир, но закончила не самым лучшим образом. Он признал, что сербы были сильнее своих оппонентов.

«Отставка? Этот вопрос не ко мне», — сказал Черчесов.

Ранее ФАН сообщал, четыре футболиста сборной России могут пропустить сбор команды в Сочи.