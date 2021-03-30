Режим самоизоляции в Саратовской области отменяется с 1 апреля

Саратов, 30 марта. Режим самоизоляции в регионе окончательно отменяется с 1 апреля, соответствующее постановление опубликовало областное правительство. Ограничения действовали для лиц старше 65 лет, теперь мера становится рекомендательной.



Иммунолог Галина Степанькова одобрила данную инициативу руководства региона, отметив, что пожилые люди соскучились по прогулкам. Специалист отметила, что многие пенсионеры не соблюдали режим самоизоляции.

«Конечно, далеко не все дедушки и бабушки выполняли требования самоизоляции. Даже в самый разгар пандемии пожилые граждане заполняли автобусы, троллейбусы и мчались на дачные участки. Но были и те, кто тщательно соблюдал все рекомендации и сидел дома, практически никуда не выходя. Сейчас — самое время отменить ограничения: ситуация с коронавирусом улучшилась настолько, что пенсионеров уже не страшно отпускать в магазины и на прогулки», — отметила иммунолог.