Гекконы, сурикаты, песчанки и иглистые мыши: в тульском экзотариуме настоящий бэби-бум

Тула, 30 марта. Сразу несколько обитателей тульского экзотариума стали родителями в эти выходные.

«Родились два очаровательных малыша-суриката. Пол их определись пока не представляется возможным, родители их прячут от посторонних глаз. У нас уже шестой раз сурикаты приносят потомство. Это говорит о том, что для них созданы комфортные условия. У них сбалансированный рацион, нужная температура и все, что положено таким зверькам. Когда они немного подрастут, мы будем рассматривать возможность переезда их в другие зоопарки», — рассказала ФАН заведующая отделом развития тульского экзотариума Елена Курлыкова.

Не только сурикаты порадовали потомством. Всего десять малышей появилось на свет.

«Еще у нас появились иглистые мыши, монгольские песчанки, мадагаскарские дневные гекконы», — продолжает Елена.

Всех малышей, кроме гекконов, уже можно увидеть в экспозиции экзотариума. Маленьких геккончиков сейчас двое. Они помещены в специальные ясли. И со дня на день должны вылупиться из кладки еще трое таких же малышей.

Ранее ФАН рассказывал о том, что карликовые игрунки из тульского зоопарка стали родителями.