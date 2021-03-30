Дешевые драгоценности оказались обманом: необычное мошенничество зафиксировано в Туле

Тула, 30 марта. Тульский пенсионер стал жертвой двух мошенников и собственной страсти к тайному и неизведанному. Злоумышленники обманом лишили 80-летнего мужчину 600 тысяч рублей.

Как предполагают в органах внутренних дел, к пожилому жителю Тулы на улице подошли неизвестные и показали ему большую металлическую емкость, доверху набитую старинными монетами. По словам случайных встречных, они нашли неподалеку клад, но у них нет времени и желания для официальной регистрации находки. Поэтому мужчины предложили недорого выкупить все золотые и серебряные монеты 19 века. Пенсионер согласился и снял с банковских карт все накопления, чтобы стать владельцем сокровищ. Сумма выкупа клада превысила 600 тысяч рублей. Лишь спустя несколько дней он решил рассказать о кладе знакомым. Тут и выяснилось, что вместо золота и серебра житель оружейной столицы приобрел обыкновенные сувенирные монеты, которые несложно найти в любом киоске.

«Злоумышленников разыскивают сотрудники полиции. Принимаются все меры для установления их личностей и местонахождения. Подобный случай уже не первый в Туле за последние несколько лет. Злоумышленники, совершавшие обман граждан, убеждая их купить под видом старинных изделий и монет обыкновенную сувенирную продукцию, выявлялись полицией на территории региона ранее. Но способ мошенничества по-прежнему используется желающими совершить противоправное деяние, поэтому гражданам следует внимательно относиться к случайным уличным продавцам, чтобы не стать жертвами обмана», – рассказал ФАН заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

Ранее ФАН рассказывал о том, как жительница Тулы отдала мошенникам почти шесть миллионов рублей.